Corini: “I cori fanno male, ma sento la fiducia dei giocatori e della società”

Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico del Palermo, Eugenio Corini, ha così parlato dopo la sconfitta per 3-0 contro il Venezia: “Fa male sentire i cori, questo è un momento doloroso in cui chi ha passione fa fatica a digerirlo. Sento la fiducia dei giocatori e della società. Il campionato riserva due promozioni dirette e una attraverso i playoff. Fin quando ci sarà l’aritmetica lotteremo per la promozione diretta, ma adesso è diventata complicato”.

Foto: Sito Palermo