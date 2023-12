Corini: “Ho la fiducia di tutti, voglio andare avanti”

Eugenio Corini ha parlato dopo l’ennesima sconfitta del Palermo: “Abbiamo fatto una partita gagliarda, l’orgoglio c’è. Ho il supporto di tutti. Mia posizione a rischio? Le ultime partite hanno un trend negativo, ho le energie e le forze per andare avanti. Le risposte dalla squadra le ho avute. L’ho detto a Rinaudo e Gardini, ho la volontà di andare avanti, sono qua e spingerò fino al massimo. So di avere una grande occasione. Darò sempre il meglio di me finché avrò la possibilità”.

Foto: sito Palermo