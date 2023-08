Corini: “Era una partita da vincere. Ancora 3-4 innesti per alzare il livello”

L’anticipo di campionato tra Bari e Palermo si è concluso a reti inviolate.

Rammarico tra i siciliani che non sono stati in grado di sfruttare la doppia superiorità numerica (espulsi Maita al 50’ e Di Cesare al 66’) ed hanno anche sbagliato un calcio di rigore con Di Mariano al 68’.

Il tecnico Eugenio Corini intervenuto in sala stampa ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: “Abbiamo fatto una prestazione importante. Il primo tempo è stato equilibrato perché anche il Bari ha lavorato bene. Nel secondo tempo eravamo più brillanti, infatti ci siamo conquistati la superiorità numerica, abbiamo attaccato, abbiamo costruito occasioni da gol, ci siamo presi un calcio di rigore che purtroppo non siamo riusciti a realizzare ed abbiamo spinto fino alla fine. C’è grande rammarico perché con queste premesse queste partite sono da vincere. E’ un peccato perché avevamo creato le condizioni per farlo. Conquistiamo tanti rigori e questo è certamente un merito che abbiamo, purtroppo non riusciamo a realizzarli, continueremo a lavorare su questo aspetto. Adesso abbiamo dieci giorni per preparare la prossima partita che giocheremo a Reggio Emilia ed avremo la possibilità di completare la squadra al meglio con quelle 3-4 operazioni che vogliamo fare per alzare ancora di più il nostro livello”.

Dopo il tecnico è arrivato in sala stampa il neoacquisto rosanero Insigne, che ha detto: “Era una partita che avremmo potuto vincere, ma bisogna riconoscere che abbiamo giocato contro una grandissima squadra che non ci ha messo tanto in difficoltà solo perché siamo stati bravi noi a tenerla occupata in fase difensiva. Siamo contenti di quello che abbiamo fatto. Siamo scesi in campo con la voglia di fare bene e portare a casa il risultato. Vedo una squadra che può puntare alla promozione ma dobbiamo rimanere con i piedi per terra e pensare partita dopo partita”.

