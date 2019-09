Corini: “Era una gara importante e siamo felici di aver raccolto i frutti di un anno di lavoro”

Al termine della sfida contro l’Udinese vinta per 1-0 dal suo Brescia in trasferta, il tecnico Eugenio Corini ha parlato dell’importanza di questi tre punti e della situazione di due elementi chiave della sua rosa. Queste le sue dichiarazioni a Sky Sport: “In un campionato, a volte, ci sono delle partite significative. Oggi era certamente una di queste e siamo felici di aver vinto. Questo è il lavoro di un anno, costruito nel tempo. La nostra è una squadra di debuttanti. C’era curiosità nel provare ad affrontare questa categoria con la nostra filosofia di gioco. Balotelli? Valuterò se farlo giocare o meno sulla base di quello che vedrò in questi pochi allenamento che avremo a disposizione. Al momento posso dire che è a disposizione dopo la squalifica. Tonali è molto più forte di me. Ha qualità da grande club, oltre ad avere ampi margini di miglioramento. Siamo felici che sia rimasto con noi per aiutarci a raggiungere prima possibile la salvezza. Noi, da parte nostra, dobbiamo essere bravi ad accompagnarlo nel suo processo di crescita. Le voci sul mio esonero? Il presidente mi ha fatto sentire vicinanza e grande fiducia. Il bello del mio mestiere è allenare i calciatori e preparare le partite ma a volte bisogna convivere anche con queste cose extra-campo“.

Foto: Zimbio