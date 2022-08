Corini e il Palermo: chiusura vicina. Perché ha scavalcato De Rossi

Daniele De Rossi è stato per 24 ore nei giorni scorsi in pole per la panchina del Palermo. Riflessioni della nuova proprietà, l’incontro a cena con Guardiola e l’idea sempre più intrigante. Poi ha prevalso la decisione di andare su un allenatore più abituato alla Serie B come Eugenio Corini, da sempre nei pensieri del club. Senza aspettare l’elenco degli allenatori del Master che avrebbe dovuto comportare, nel caso di De Rossi, la concessione di una deroga a partire da martedì. L’intrigo è rimasto e poi si è trascinato nella necessità di puntare su un allenatore che conosce molto bene la piazza e la categoria come Corini. Pronto un biennale.

