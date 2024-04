Corini: “Difficile commentare un periodo negativo. La responsabilità è mia”

Intervenuto in conferenza stampa dopo il ko incassato in casa del Pisa, il tecnico del Palermo, Eugenio Corini ha analizzato la prestazione dei rosanero nel corso del post-partita: “E’ difficile commentare un periodo così negativo, dove dentro la partita a volte facciamo cose importanti, ma anche errori che ci penalizzano, e che sono nostra responsabilità. Non riusciamo a mantenere l’equilibrio mentale che serve in questa categoria per reggere l’urto di certi momenti. Abbiamo fatto un primo tempo importante, e stavamo tenendo botta anche i primi 10 minuti; è bastato prendere un gol su calcio d’angolo e la squadra è andata in difficoltà, poi dopo 15 secondi siamo rimasti in dieci. Poi dopo il 2-3 non siamo riusciti a tenere botta, e questo nelle ultime 5 partite è successo spesso. La responsabilità è mia”.

Foto: Sito Palermo