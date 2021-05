Corini: “Abbiamo dato tutto. Mancosu? Quel rigore lo farei ritirare a lui sempre”

Il tecnico del Lecce, Eugenio Corini, ha parlato a Dazn dell’eliminazione dai playoff, dopo l’1-1 con il Venezia e il rigore decisivo fallito da Mancosu.

Queste le sue parole: “Marco era giustamente deluso e l’ho abbracciato forte dicendogli che se dovessi scegliere un giocatore sceglierei lui. Si è dimostrato un uomo dai valori straordinari, sapete quello che ha vissuto perché l’ha voluta raccontare lui. L’amore che ha per il calcio gli ha permesso di recuperare, mettersi a disposizione dei suoi compagni, della società e di calciare il rigore decisivo questa sera. Scegliere mille volte ancora lui per calciare questo rigore perché con questi giocatori un allenatore non si sente mai solo. C’è una persona, un amore verso il calcio e questa società in lui che gli ha permesso di superare una cosa davvero molto pesante”.

Sulla gara: “Ci abbiamo provato, abbiamo fatto la partita, abbiamo sfiorato il vantaggio più volte, poi abbiamo preso il gol dell’1-0 a freddo. Siamo stati bravi a reagire e a trovare la chance per vincerla, però è andata così. Dispiace per il finale di stagione, purtroppo non siamo stati bravi a concretizzare il vantaggio che avevamo per andare in Serie A”.

Foto: Twitter Lecce