Cori razzisti, la condanna dell’Atletico: “Cacceremo dalla nostra famiglia chi non può farne parte”

Durante il derby di Madrid, alcuni sostenitori dei Colchoneros hanno rivolto cori razzisti a Vinicius Jr, calciatore dei rivali storici del Real Madrid. Dopo l’accaduto, l’Atletico Madrid ha pubblicato un comunicato per esprimere il loro disappunto sull’accaduto: “Il dolore provato dalla società biancorossa per quanto successo è enorme. Non ci fermeremo finché non avremo espulso dalla nostra famiglia chi non ne può far parte”.