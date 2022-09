Cori razzisti e saluti romani a Parigi: l’Uefa sanziona la Juve. Chiusa parte dello Stadium col Maccabi Haifa

L’Uefa sanziona la Juventus per l’atteggiamento di alcuni sostenitori, in trasferta a Parigi, nella prima gara del girone di Champions. Cori discriminatori, ululati razzisti e saluti romani. La UEFA ha deciso di punire il club bianconero con una multa di 15 mila euro, ha deciso di chiudere un settore dello Juventus Stadium per la prossima gara interna europea (con il Maccabi Haifa) e prossima trasferta, proprio in Israele, vietata ai sostenitori bianconeri.

Foto: twitter Juve