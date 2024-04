Cori razzisti e caso Mancini, il Giudice Sportivo chiede un supplemento d’indagine alla Procura Federale

Il Giudice Sportivo della Serie A Gerardo Mastrandrea ha chiesto alla Procura Federale la relazione sull’episodio avvenuto alla fine del derby tra Roma e Lazio, che ha visto coinvolto Gianluca Mancini, il quale ha sventolato, esultando, una bandiera del club biancoceleste con l’effigie di un topo, sottolineando come la competenza a decidere sia la sua. Mastrandrea ha, inoltre, chiesto alla Procura un supplemento di indagine sui cori di discriminazione razziale, intonati dalla tifoserie nei confronti di Romelu Lukaku e Matteo Guendouzi. Questo si legge nella nota ufficiale del Giudice Sportivo: “Per le suddette manifestazioni, che non hanno comportato peraltro annuncio sonoro o interruzione della gara, si rende necessario apposito supplemento istruttorio da parte della Procura Federale, acquisendo in ogni caso una relazione dei responsabili dell’ordine pubblico”.

Foto: Instagram Roma