Cori razzisti dei giocatori dell’Argentina: la Federazione Francese presenterà una denuncia. Il comunicato

Il video ha fatto il giro del mondo,ed in breve tempo ha suscitato grande scandalo. Infatti durante una diretta su Instagram i giocatori dell’Argentina sono stati immortalati mentre cantavano un coro discriminatorio e razzista nei confronti dei francesi. In merito alla questione è arrivato nel pomeriggio il comunicato della Federazione Francese, che presenterà denuncia. Ecco il contenuto della stessa nota sul sito della Federazione: “Il presidente della Federcalcio francese, Philippe Diallo, condanna con la massima fermezza gli inaccettabili commenti razzisti e discriminatori che sono stati fatti contro i giocatori della squadra francese nel contesto di un coro cantato da giocatori e tifosi della squadra argentina dopo la sua vittoria in Copa America e trasmesso in un video sui social network. Di fronte alla gravità di queste osservazioni scioccanti, contrarie ai valori dello sport e dei diritti umani, il presidente della FFF ha deciso di interpellare direttamente la controparte Argentina e la FIFA e di presentare una denuncia in tribunale per insulti a carattere razziale e discriminatorio.” Foto: twitter Francia