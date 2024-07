Cori razzisti degli argentini: arrivano le scuse di Fernandez

Ha suscitato molto sgomento quanto successo durante i festeggiamenti dell’Argentina per la Copa America. Vi abbiamo riportato nella giornata di ieri il comunicato della Federazione Francese in merito alla questione: “Il presidente della Federcalcio francese, Philippe Diallo, condanna con la massima fermezza gli inaccettabili commenti razzisti e discriminatori che sono stati fatti contro i giocatori della squadra francese nel contesto di un coro cantato da giocatori e tifosi della squadra argentina dopo la sua vittoria in Copa America e trasmesso in un video sui social network. Di fronte alla gravità di queste osservazioni scioccanti, contrarie ai valori dello sport e dei diritti umani, il presidente della FFF ha deciso di interpellare direttamente la controparte Argentina e la FIFA e di presentare una denuncia in tribunale per insulti a carattere razziale e discriminatorio.” Nelle scorse ore sono arrivate le scuse di Enzo Fernandez via social: “Le mie scuse più sincere per un video postato sul mio account Instagram durante le celebrazioni per la vittoria della Coppa America. Il coro conteneva della frasi altamente offensive e non ci sono assolutamente scusanti per questo. Sono contrario a ogni forma di discriminazione e mi scuso per essermi lasciato trasportare dall’euforia dei festeggiamenti. Quel video, quel momento, quelle parole, non rispecchiano il mio carattere o i miei valori. Sono profondamente dispiaciuto”. Foto: twitter River Plate