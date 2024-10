Cori omofobi al Parco dei Principi, identificati i responsabili

Sabato scorso al Parco dei Principi, nel corso dell’incontro con lo Strasburgo, i tifosi del PSG, soprattutto gli ultras della tribuna di Auteuil, hanno ripreso per una decina di minuti cori omofobi contro l’OM, ​​

“Abbiamo individuato due dei capofila “, ha detto il ministro dell’Interno Bruno Retailleau a France Inter, riferendosi a coloro che hanno lanciato cori omofobi durante la partita di Ligue 1: “Dovranno essere puniti severamente “, ha aggiunto. Il ministro ha anche avvertito che “sarebbe favorevole a sospendere le partite non appena ci saranno cori omofobi. È diventato insopportabile. Non possiamo più tollerare cori omofobi. Io non lo sopporterò più.”

Foto: scontri psg el pais