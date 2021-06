Cori e insulti contro Morata al Wanda Metropolitano. Luis Enrique: “Bisogna solo applaudirlo”

Serata amara per Alvaro Morata, attaccante di proprietà dell’Atletico Madrid, ma in prestito alla Juventus. Lo spagnolo, classe ’91, è stato fischiato e insultato a fine gara dai tifosi al Wanda Metropolitano, a fine gara contro il Portogallo. Lo juventino ha sciupato una grossa occasione allo scadere, mandando la palla sulla traversa a tu per tu col portiere. Prima, invece, più di una volta non aveva centrato la porta.

I social si sono subito scatenati, inondando di critiche il ragazzo scuola Real Madrid. Dagli spalti, inoltre, non sono mancati i cori contro di lui.

A favore di Morata, si è schiarato il CT della Spagna, Luis Enrique, che a fine gara ha così commentato in conferenza stampa: “Morata? Non mi preoccupa. Si è speso al massimo nel pressing, è stato attivo, ha dato fastidio ai difensori, facendo un lavoro incredibile e tante buone giocate. Bisognerebbe alzarsi e applaudire, non criticare. Ma evidentemente sono io che non capisco nulla di calcio. Io l’ho visto bene, anche dal punto di vista del morale”.

Foto: Marca