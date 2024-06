Cori durante Croazia-Albania: la Serbia minaccia di abbandonare gli Europei

Nella partita di ieri tra Croazia e Albania, terminata 2-2, si sono sentiti dei cori di odio verso i serbi da parte delle tifoserie. Infatti al 59′ si è udito un coro che recitava così: “Uccidi, uccidi il serbo”. Il segretario della Federcalcio Serba, Jovan Šurbatović ha annunciato che la Federazione presenterà un esposto alla Uefa affinché ci siano delle sanzioni per le Federazioni albanesi e croate. Lo stesso segretario ha “minacciato” di non continuare nella competizione. Di seguito le sue parole rilasciate a RTS:

“Quello che è successo è scandaloso e chiederemo sanzioni alla UEFA, anche se questo significa non continuare nella competizione. Saranno sicuramente puniti, perché hanno già risposto al nostro appello di rimuovere un giornalista albanese dal Campionato Europeo. Chiederemo la punizione di entrambe le federazioni, croata e albanese. Se non lo farà, penseremo a come procedere.”

Foto: instagram Serbia