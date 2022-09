Cori antisemiti della Curva Nord, l’Inter prende posizione: “Siamo Fratelli del Mondo dal 1908”

Dopo la diffusione del video in cui si possono udire distintamente cori antisemiti provenire dalla Curva Nord durante il derby e la successiva denuncia per mezzo social del Milan, anche l’Inter prende posizione tramite i propri canali con un messaggio inequivocabile, che riprende la campagna ‘Brothers Universally United’, lanciata qualche tempo fa dopo l’episodio di razzismo che ebbe per protagonista Kalidou Koulibaly: “Siamo Fratelli del Mondo dal 1908. È un impegno che ci siamo presi da sempre. È nella nostra storia, è la nostra indole. Brothers Universally United #NoToDiscrimination“, il messaggio social del club nerazzurro.

Foto: Instagram Inter