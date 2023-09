Cori anti-Juve dei calciatori del Milan, la Procura Figc apre un’inchiesta

Come emerso dall’ANSA, la Procura Figc ha aperto un’inchiesta per i cori anti-Juve intonati da alcuni calciatori del Milan, nel corso del trasferimento in aeroporto dei rossoneri dopo la gara vinta contro la Roma, successivamente pubblicati sui social. Il Procuratore Federale Chinè ha deciso di fare chiarezza sui fatti dopo aver acquisito i filmati divenuti virali, al fine di accertare l’eventuale violazione dei canoni di lealtà, probità e correttezza ed individuarne i responsabili.

Foto: Twitter Milan