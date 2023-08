Cori allo Juventus Stadium: “Noi Lukaku non lo vogliamo”

I tifosi della Juventus sono schierati. La maggior parte non vuole Romelu Lukaku. L’attaccante belga, ex Inter, non è gradito alla maggior parte dei tifosi bianconeri.

Una posizione confermata durante l”amichevole in famiglia con la Juve Next Gen, dove lo stadio ha cantato in coro: “Noi Lukaku non lo vogliamo”.

In serata, c’era stato uno striscione da parte della Curva Sud bianconera, che si schierava contro l’eventuale arrivo del belga. Insomma, i tifosi bianconeri non vedrebbero di buon occhio l’ acquisto di Romelu Lukaku.

Foto: Instagram Inter