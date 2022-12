Corea del Sud, che impresa! Batte il Portogallo 2-1 e va agli ottavi. All’Uruguay non basta il 2-0 sul Ghana

Succede di tutto nel girone H, la Corea del Sud trova la vittoria contro il Portogallo all’ultimo secondo grazie a Hwang Hee-Chan che fa volare la squadra di Bento clamorosamente agli ottavi di finale grazie alla differenza reti. Non basta il 2-0 ai danni del Ghana per l’Uruguay che esce in modo inaspettato dal Mondiale. In lacrime Suarez all’ultimo ballo.

A partire subito forte è il Portogallo, al 4′ minuto rete di Horta, fiammata sulla fascia di Dalot che entra in area e serve il compagno di squadra che di prima intenzione batte sul primo palo e sblocca la partita. Il pallino del gioco rimane sempre nei piedi del Portogallo ma la Corea non sembra aver voglia di mollare. Al 27′ minuto rete di Kim Young Gwon. Il pareggio arriva dagli sviluppi di un calcio d’angolo con il tocco di schiena di Ronaldo che fa carambolare la palla sul difensore coreano che da pochi passi trafigge Diogo Costa. Al 91′ la Corea del Sud trova il vantaggio. Sgaloppata di Son sulla fascia, aspetta il taglio del compagno e lo serve. Hwang Hee-Chan davanti al portiere non sbaglia e firma il 2-1 finale.

Tra Ghana e Uruguay la partita è fin dai primi minuti di gioco molto vivace. Rochet atterra l’attaccante ghanese al 18′ minuto, sul dischetto si presenta Jordan Ayew che calcia male e l’estremo difensore dell’Uruguay neutralizza il tiro dal dischetto. Gol sbagliato, gol subito. Al 26′ Suarez approfitta degli errori della difesa ghanese, calcia in porta, sulla rispinta corta del portiere si avventa de Arrascaeta che di testa appoggia il pallone in rete. Dopo pochi minuti l’Uruguay dilaga sempre con De Arrascaeta, che scarta il cioccolatino servito da Suarez e al volo calcia e non sbaglia. Agli ottavi volano Portogallo come prima e la Corea del Sud come seconda in attesa delle avversarie che giocheranno questa sera.

Foto: Twitter Fifa