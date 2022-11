Cordoba: “Subito grande sintonia con Vanoli. Ha lavorato con veri maestri del calcio”

Intervenuto in conferenza stampa, Iván Córdoba, dirigente del Venezia, ha così presentato il nuovo tecnico Paolo Vanoli senza dimenticare di ringraziare sia Soncin sia Javorcic che lo hanno preceduto: “Prima ancora di ringraziare mister Vanoli per essersi unito al progetto, vogliamo ringraziare mister Soncin e il suo staff per aver dato il loro fondamentale contributo in un momento per noi particolarmente difficile, e per il loro eccezionale lavoro con la Primavera, che proseguirà, nonché mister Javorčić per il grande lavoro svolto in preparazione e nelle prime settimane del campionato, e Massimo Lotti, allenatore dei portieri, per il suo apporto vitale alle prestazioni di questa squadra in oltre vent’anni di carriera. – continua l’ex difensore – Con mister Vanoli abbiamo immediatamente trovato grande sintonia rispetto agli obiettivi che il Venezia si deve prefiggere. Sappiamo che nessuno può garantire la certezza dei risultati nel calcio, ma siamo sicuri che sarà il campo a parlare per lui. Vanoli ha lavorato con dei veri e proprio maestri del calcio, che hanno posto le basi per l’esperienza che ha maturato anche da primo allenatore”.

Foto: Instagram Cordoba