Cordoba: “Se l’Inter manterrà questa convinzione, sarà difficile per tutte batterla. E può ripetersi anche in Champions”

Ivan Ramiro Cordoba, ex difensore dell‘Inter, ha parlato a Sky dell’inizio dei nerazzurri in campionato.

Queste le sue parole: “Contro il Sassuolo dovranno essere abili a non concedere niente, altrimenti si incartano e si complicano la vita per niente. Sembra ci sia una squadra unita, un buono spogliatoio e quando è così dà fiducia anche all’allenatore. Se sono convinti, è dura per le altre. Ricordiamo però che è solo l’inizio… La finale di Champions è servita molto perché la maturità con cui l’Inter l’ha affrontata ha dato a tutti un grande esempio. Quest’anno è giusto che ci provino di nuovo senza trascurare il campionato, vincere lo Scudetto deve essere sempre un obiettivo per l’Inter”.

Foto: Instagram personale