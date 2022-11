Cordoba: “Penso che l’Inter sia rimasta corta come difensori centrali. Sono pochi quattro di ruolo per un reparto in cui si gioca a 3”

In un’intervista concessa alla Gazzetta dello Sport, l’ex leggenda dell’Inter, Cordoba ha parlato dei nerazzurri. Di seguito le sue parole: “I calciatori devono rendersi conto di quanto sono forti. C’è bisogno di più continuità. Sinceramente, penso che l’Inter sia rimasta corta come centrali. Non se ne possono avere quattro di ruolo per un reparto in cui si gioca a 3, anche per un discorso di concorrenza che fa bene ai giocatori.”

Foto: Cordoba Instagram