Cordoba: “Lautaro non può rinunciare all’Argentina, io piuttosto rischierei l’infortunio”

L’ex difensore dell’Inter, Ivan Cordoba, ha parlato a Sportitalia, ha così parlato di Lautaro Martinez: “Non possiamo chiedergli di rinunciare alla nazionale, vale per qualsiasi giocatore. Giocare per il tuo Paese è una cosa molto speciale, lo sogni sin da piccolo. Piuttosto rischio l’infortunio, ma rinunciare a entrare in campo è impossibile. Il dirigente, vedendo la situazione a 360 gradi, lo potrebbe chiedere”.

Foto: Instagram Inter