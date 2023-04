Cordoba: “Darmian-Acerbi-Bastoni? Difesa con i fiocchi. Hanno dimostrato che non c’è dipendenza da Skriniar”

Intervenuto ai microfoni de La Gazzetta dello Sport, l’ex difensore dell’Inter, Ivan Ramiro Cordoba, ha così elogiato il tridente difensivo composta da Darmian-Acerbi-Bastoni. Di seguito le sue parole: “Una difesa coi fiocchi, ben organizzata: sono forti individualmente, ma ancora di più per come si muovo insieme. Hanno dimostrato che non c’è dipendenza da Skriniar ed è il segno che l’Inter è stata costruita per andare al di là dei singoli”.

Foto: Instagram skriniar