Cordoba a Cuadrado: “So che darai tutto per l’Inter, questa scelta ti fa onore”

Juan Cuadrado è un nuovo giocatore dell’Inter. E Ivan Ramiro Cordoba, ex difensore dell’Inter e connazionale dell’esterno, ha commentato su Instagram un post de La Gazzetta dello Sport, dandogli così il benvenuto in nerazzurro: “Ti auguro il meglio Juangui. So che darai tutto per questa maglia. Ora che la maggior parte dei giocatori sceglie il proprio destino solo in base ai soldi, ti fa onore prendere una decisione più per obiettivi sportivi e per continuare a competere a grandi livelli. Forza Inter”.

Foto: Cordoba Instagram