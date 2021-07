Cordaz: “Potevo lasciare Crotone solo per andare all’Inter”

Alex Cordaz è tornato all’Inter 16 anni dopo, nella squadra in cui è cresciuto. Il portiere ha raccontato a DAZN l’addio al Crotone: “Non avrei mai potuto lasciare Crotone se non per l’Inter. Io è come se avessi due mamme che mi hanno adottato: l’Inter e il Crotone. Con Crotone avrò sempre un legame indissolubile ma tornare a casa ti fa scattare qualcosa nel cuore, ritrovi qualcosa che avevi lasciato tempo fa. Io sono interista dalla nascita, non potevo non tornare.

Quando ho saputo della chiamata dell’Inter? Ero a casa di amici a vedere una partita ed è arrivata la chiamata di Piero Ausilio. Mi ha fatto la proposta e ne ho parlato con Gianni Vrenna, presidente del Crotone, e alla fine abbiamo preso questa decisione”.