Corazza si presenta alla Salernitana: “Felicissimo di essere qui, il ds ha chiesto squadra di assatanati”

Il nuovo difensore della Salernitana Tommaso Corazza ha rilasciato alcune dichiarazioni ai canali ufficiali del club granata. Ecco le sue parole: “Non vedevo l’ora che arrivasse questo momento, sono molto emozionato e non vedo l’ora di scendere in campo per la Salernitana. Occasione importantissima, è la prima esperienza lontano da Bologna. Il primo giorno è andato molto bene, ho conosciuto molte persone e i miei nuovi compagni”.

Sugli obiettivi: “Dal punto di vista personale non me ne pongo, in questo momento difficile è importante che la squadra cerchi di rialzarsi il prima possibile. Se ci sarà la possibilità mi porrò anche qualche obiettivo personale”.

“La squadra rispecchia le mie caratteristiche, sia per il modo di giocare che per le richieste del mister. Posso giocare sia a destra che a sinistra, non c’è problema. Le mie caratteristiche possono essere importanti per aiutare la squadra. Quando il direttore mi ha chiamato mi ha chiesto proprio questo e non vedo l’ora di metterlo in mostra davanti ai tifosi”.

Nel 2023 Thiago Motta ti ha fatto esordire e hai subito segnato in Coppa Italia.

“Sì, alla prima convocazione sono partito subito titolare e dopo due minuti si è avverato un sogno, ho segnato sotto la curva, un momento che non scorderò mai”.

Infine un messaggio ai tifosi:”Sono veramente felice di giocare per questa maglia e non vedo l’ora di vedervi allo stadio”.