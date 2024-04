Coppola al 93′! Punti pesantissimi per l’Hellas Verona in chiave salvezza: 1-0 contro l’Udinese

L’Hellas Verona vince al Bentegodi: 1-0 all’Udinese, decide la rete di Coppola al 93′. Nella prima frazione di gioco le due squadre hanno avuto un’occasione a testa per sbloccare la gara. La prima arriva per gli uomini di Cioffi che, al 26′, sfiorano il gol con Lucca, ma Montipò respinge il tentativo del centravanti. L’occasione per i padroni di casa, invece, arriva al ridosso del fischio finale della prima frazione di gioco con il palo centrato da Noslin. Dopo la traversa colpita da Folorunsho, l’Hellas Verona la sblocca al 93′: sul corner calciato da Duda, sbuca all’improvviso il difensore rossoblù Diego Coppola, che anticipa Bijol e la gira alle spalle di Okoye. Termina così 1-0 al Bentegodi, l’Hellas Verona vince una sfida fondamentale in ottica salvezza. Infatti, gli scaligeri volano a quota 31 punti, portandosi a +4 sul Frosinone al diciottesimo posto. L’Udinese, invece, resta a quota 28, a un solo punto di distanza dalla zona retrocessione.

Foto: Instagram Coppola