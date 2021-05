Coppe europee, si va verso l’annullamento del gol che vale doppio in trasferta

L’Uefa sta per dire basta con la regola del gol che vale doppio in trasferta – a parità di punteggio – nelle coppe europee. Il comitato competizioni per club dell’Uefa, riunitosi oggi, ha votato per l’abrogazione della norma, che ora dovrà essere varata dall’esecutivo di Nyon in queste settimane o probabilmente dopo gli Europei, ma andrà in vigore già dalla prossima stagione.

La regola, in vigore dal lontano 1965, è stata ritenuta ormai obsoleta dai dirigenti. Facendo un esempio pratico, per le partite a eliminazione diretta su doppio turno, se l’andata finisce 2-1 per la squadra di casa e il ritorno 1-0 per l’altra, si andrebbe ai supplementari e poi ai rigori. Allo stesso modo per i pareggi, con più gol. Con la nuova regola vedremo senza dubbio più gare oltre il 90°. I gol segnati in casa e in trasferta avranno lo stesso valore.

Foto: Sito ufficiale Uefa