Coppe europee, designati gli arbitri per Roma, Lazio e Fiorentina

La UEFA ha annunciato ufficialmente i nomi degli arbitri designati per dirigere le partite di Lazio e Roma in Europa League e della Fiorentina in Conference League.

Europa League, Union S.G-Roma Giovedì 7 novembre ore 18.45

Arbitro: Jerome Brisard (Francia)

Assistenti: Alexis Auger (Francia) – Benjamin Pages (Francia)

IV Uomo: Mathieu Vernice (Francia)

VAR: Willy Delajod (Francia)

AVAR: Romain Lissorgue (Francia)

Europa League, Lazio-Porto Giovedì 7 novembre ore 21.00

Arbitro: Georgi Kabakov (Bulgaria)

Assistenti: Martin Margaritov (Bulgaria) – Diyan Valkov (Bulgaria)

IV Uomo: Martin Zhivkov Velikov (Bulgaria)

VAR: Dragomir Draganov (Bulgaria)

AVAR: Christian Dingert (Germania)

Conference League, Apoel Nicosia-Fiorentina Giovedì 7 novembre ore 21.00

Arbitro: François Letexier (Francia)

Assistenti: Cyril Mugnier (Francia) – Mehdi Rahmouni (Francia)

IV Uomo: Jérémy Stinat (Francia)

VAR: Bastien Dechepy (Francia)

AVAR: Jérémie Pignard (Francia)

Foto: facebook uefa