Coppa Italia: uno stoico Modena cade ai supplementari, la doppietta di Sernicola regala gli ottavi alla Cremonese (4-2)

La Cremonese vince, con fatica, 4-2 contro il Modena e vola agli ottavi di finale di Coppa Italia dove affronterà il Napoli. Poche occasioni nel primo tempo, ma al 22 il Modenaè rimasto in dieci in seguito all’espulsione di Magnino dopo due trattenute quanto meno ingenue. Nonostante la superiorità numerica però, la Cremonese non riesce ad imporre il proprio gioco col Modena che continua a farsi vedere in zona offensiva. La partita si accende nella ripresa: la Cremonese si porta avanti di due gol, prima con Okereke e poi Felix, alla prima marcatura in grigiorosso. Ma poi in due minuti cambia tutto e si aprono clamorosamente le porte dei supplementari. Il Modena infatti pareggia i conti prima grazie a un rigore fischiato per fallo di Hendry su Diaw, poi marcatore del penalty. Poi ancora protagonista in negativo Hendry: dopo il calcio d’avvio in seguito al 2-1, il difensore perde palla davanti all’area permettendo allo stesso Diaw di segnare il 2-2. In 10 contro 11 dal 22′ i canarini spingono così la partita oltre il tempo regolamentare. E al 96′ capita sui piedi di Gerli la chance per portare in vantaggio gli ospiti, ma il suo tiro si spenge sull’esterno della rete. Ma al 111′ sarà la Cremonese a tornare in vantaggio grazie a Sernicola che troverà addirittura la doppietta al 120′. Termina così 4-2 allo Zini, la Cremonese vola agli ottavi di finale di Coppa Italia.

Foto: Instagram Sernicola