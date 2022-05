Coppa Italia, un turno di squalifica per Allegri e Brozovic. Ammende per Juve e Inter

Il Giudice Sportivo ha diramato le proprie decisioni dopo la sfida fra Juventus e Inter di Coppa Italia di ieri sera. Ammenda di 6 mila euro all’Inter perché i suoi supporter hanno lanciato nel terreno di gioco cinque bottiglie di birra. Ammenda di tre mila euro alla Juventus per i fumogeni lanciati al primo minuto di gioco.

Una giornata di squalifica per Marcelo Brozovic, perché ammonito, era diffidato, salterà la prossima gara.

Un turno di stop anche per Massimiliano Allegri , espulso nei supplementari, per aver lasciato la “propria area tecnica e recatosi nei pressi della panchina avversaria, assunto un atteggiamento aggressivo e provocatorio nei confronti dei componenti della panchina avversaria. Per avere, inoltre, al termine della gara, proferito espressioni di polemico disappunto e critiche irrispettose nei confronti del Direttore di gara”. Ammenda di dieci mila euro.

Foto: Twitter Juve