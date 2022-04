Coppa Italia, un turno a De Sciglio: salta la finale con l’Inter

Il giudice sportivo della Coppa Italia, Alessandro Zampone, in relazione alle semifinali ha squalificato per una giornata lo juventino De Sciglio, che quindi salterà la finale contro l’Inter. Il difensore bianconero era in diffida, e ieri contro la Fiorentina ha ricevuto un altro cartellino giallo. La Juve è anche stata multata di tremila euro “per avere suoi sostenitori, al 33′ del primo tempo, lanciato sul terreno di giuoco in direzione di un calciatore avversario un accendino”.

FOTO: Twitter De Sciglio