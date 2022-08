Coppa Italia, tris del Torino sul Palermo. La SPAL sbanca Empoli ai supplementari al 120′

Nessun problema per il Torino sul Palermo. I granata, dopo un primo tempo equilibrato, battono con un secco 3-0 i rosanero neopromossi in Serie B. A segno per gli uomini di Juric, Lukic, Radonjic e Pellegri.

Nell’altra gara, sorpresona in Empoli-Spal. I toscani sono stati battuti 2-1 dalla Spal ai supplementari, all’ultimo secondo. Empoli in vantaggio all’80’ con Cambiaghi. All’82’ pareggio immediato della Spal con Dickmann. Ai supplementari, equilibrio totale, rigore assegnato all’Empoli e poi revocato dal VAR. E al 120′, quando i rigori sembravano imminenti, la Spal effettua il blitz con un gol di Arena, di testa.

Foto: twitter Torino