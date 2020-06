Coppa Italia, Spadafora annuncia: “Juve-Milan il 12 giugno e Napoli-Inter il 13”

Intervenuto in diretta sul proprio account Facebook, il ministro dello sport Vincenzo Spadafora ha annunciato le nuove date per le semifinali di ritorno di Coppa Italia: “La ripresa, come avevo auspicato, sarà con la Coppa Italia e le partite verranno mandate in onda dalla Rai, potremo vederle tutti. Sono contento di dirvi che le due semifinali sono state anticipate: inizieranno il 12 e il 13 giugno, mentre il 17 la finale di Coppa Italia”, le parole di Spadafora.

