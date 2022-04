Coppa Italia Serie C, trionfa il Padova: battuto il Südtirol

È una rete di Jelenic a consegnare al Padova la Coppa Italia Serie C, al termine della doppia sfida contro il Südtirol. Le due compagini, che in campionato stanno battagliando ai primi due posti nel Girone A di Serie C, hanno dato vita all’atto finale per il trofeo menzionato in apertura: 0-0 l’incontro valevole per l’andata, colpo esterno quest’oggi per i biancoscudati, che vincono 0-1 e alzano al cielo il trofeo.

Foto: sito Padova