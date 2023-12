Coppa Italia Serie C, le semifinali saranno Rimini-Catania e Lucchese-Padova

Sono stati sorteggiati oggi gli accoppiamenti delle semifinali di Coppa Italia Serie C che andranno in scena il 24 gennaio (gare d’andata) e il 28 febbraio (gare di ritorno). La Lucchese ha trovato sulla sua strada il Padova (andata in Toscana e ritorno in Veneto), mentre per il Rimini ci sarà lo scontro con il Catania (andata in Emilia Romagna, ritorno in Sicilia).

Deciso anche l’incrocio in finale con la vincente di Rimini-Catania che giocherà in casa l’andata, mentre il ritorno si giocherà in casa delle vincente dell’altra semifinale.