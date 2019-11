Coppa Italia Serie C: la Juve Under 23 batte la Pro Vercelli 2-0, avanzano anche Catanzaro e Catania

Si sono conclusi alcuni incontri validi per la Coppa Italia Serie C. La Juventus Under 23 batte 2-0 la Pro Vercelli aggiudicandosi il derby. Avanzano anche Catanzaro e Catania. A seguire i risultati finali con i rispettivi marcatori:

Juventus U23-Pro Vercelli 2-0 (75° Frederiksen, 90° Clemenza)

Catanzaro-Casertana 2-0 (4°, 10° Fischnaller)

Potenza-Catania 1-2 (66° França; 40° Di Piazza, 69° Biondi)