Coppa Italia Serie C, la finale di ritorno sarà giocata a porte chiuse. Multati il Padova e il Catania

Il Giudice Sportivo ha preso la sua decisione. La gara di ritorno della semifinale di Coppa Italia Serie C tra Catania e Padova, prevista per il prossimo martedì 2 aprile allo stadio Angelo Massimino, sarà giocata a porte chiuse. Precauzione ritenuta necessaria dopo gli scontri tra tifoserie avvenute in occasione del match d’andata, giocato all’Euganeo. Alla società biancoscudata è stata, inoltre, comminata una multa pari a 5000 euro. Maxi ammenda 10000 euro, invece, per il club etneo.

Foto: sito Lega Pro