Coppa Italia Serie C, il Padova si aggiudica la finale d’andata: 2-1 contro il Catania

Il Padova si aggiudica la finale di andata contro il Catania: 2-1. Gli uomini di Torrente partono forte, chiudendo la prima frazione di gioco avanti per 2-0 con le reti di Palombi al 12′ e di Crisetig al 25′. I siciliani accorciano le distanze al 78′ con Monaco. In pieno recupero il Catania è rimasto in dieci uomini per la doppia ammonizione di Welbeck. Appuntamento al 2 aprile al Massimino di Catania per il ritorno della finale di Coppa Italia di Serie C, che consegnerà il trofeo alla vincitrice dell’edizione 2023-24.

Foto: Instagram Catania