Coppa Italia Serie C: fuori Reggiana e Cesena. Avanti Pontedera e Rimini

Sono appena terminate le due gare di Coppa Italia di Serie C. Ed è subito tempo di sorprese. La Reggiana cade in casa per 1-0 contro il Pontedera grazie a un gol a metà primo tempo firmato da Somma. Stessa sorte tocca al Cesena che perde il derby romagnolo contro un Rimini trascinato da Santini, doppietta. Questi risultati e programma:

Reggiana-Pontedera 0-1

27’ Somma

Rimini-Cesena 2-1

23’, 53’ Santini (R), 56’ Brambilla (C)