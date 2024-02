Coppa Italia Primavera: il Torino supera la Lazio e va in finale

Grazie all’1-3 maturato nella gara di andata, il Torino Under 19 riesce ad accedere alla finale di Coppa Italia Primavera, nonostante la sconfitta per 2-3 nella semifinale di ritorno con i pari età la Lazio. I 90 minuti regolamentari si sono di fatto conclusi con un’incredibile rimonta dei biancocelesti che, con una tripletta di Sulejmani, sono riusciti temporaneamente a pareggiare il risultato negativo dell’andata. A mandare i granata in paradiso, però, ci ha però pensato Magui con un gol a 2′ dalla fine del secondo supplementare e dai conseguenti calci di rigore. In finale il Torino affronterà la vincente dell’altra semifinale Roma–Fiorentina.

Foto: sito Lega Serie A