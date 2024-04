Coppa Italia Primavera, festa Fiorentina. Battuto il Torino ai calci di rigore

La Fiorentina vince la Coppa Italia Primavera. I viola battono il Torino nella finalissima giocata allo Stadio Dall’Ara di Bologna, dopo lo 0-0 dei 90 minuti e i tempi supplementari. Ci vogliono i tiri dal dischetto per decretare la vincitrice e la Fiorentina risce a spuntarla. Sesta finale consecutiva per i viola, che hanno vinto le prime quattro e perso l’ultima edizione l’anno scorso. Si tratta quindi della quinta vittoria in sei anni.

La rete decisiva, dagli 11 metri, è quello di Rubino che regala la coppa ai viola. Una dedica speciale, ovviamente, per Joe Barone in questa festa per la Fiorentina.

Foto: twitter Lega Serie A