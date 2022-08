Coppa Italia: passa la Samp contro una bella Reggina (rigore sbagliato e gol annullato). Sorpresa Cittadella

Si sono concluse le gare del venerdì di Coppa Italia. La Sampdoria batte di misura 1-0 la Reggina. Buona prova degli uomini di Inzaghi che si arrendono solo nel finale a un rigore di Sabiri. La Reggina ha reagito e prima si è visto annullare un gol del pari all’80’ con Crisetig, con il Var che rileva un fuorigioco. All’89’ Cicirelli si fa parare il rigore che avrebbe portato i calabresi ai supplementari da Audero. Passa quindi la Samp.

Nell’altra gara, la prima sorpresa di questa Coppa Italia è il Cittadella, che batte al Via del Mare il neopromosso Lecce, dopo i tempi supplementari per 3-2. Lecce in vantaggio al 61′ con Strefezza, pareggio veneto al 73′ con l’ex Asencio. Si va ai supplementari, dove una doppietta di Tounkara lancia il Cittadella sul 3-1. Colombo al 106′ accorcia le distanze per il Lecce che però esce di scena.

Foto: sito Samp