Coppa Italia: oggi altri tre incontri. Ecco il quadro completo del quarto turno

Prosegue la Coppa Italia con il quarto turno eliminatorio. In data odierna sono previsti altri tre incontri, in serata Chievo-Cagliari. A seguire il programma completo, in grassetto le squadre qualificate agli ottavi di finale:

Martedì 4 dicembre 2018

Benevento-Cittadella 1-0 (Bandinelli)

Bologna-Crotone 3-0 (Orsolini 2, Falcinelli)

Sampdoria-Spal 2-1 (Defrel, Kownacki – Floccari)

Mercoledì 5 dicembre 2018

Novara-Pisa – ore 15

Sassuolo-Catania – ore 18

Chievo-Cagliari – ore 20:45

Giovedì 6 dicembre 2018

Genoa-Virtus Entella – ore 18

Torino-Sudtirol – ore 20:45