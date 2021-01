Coppa Italia: Morata-Frabotta-Kukusevski-Chiesa, è poker Juve. Sarà semifinale contro l’Inter

Una Juventus giovane, con Dragusin e Fagioli titolari, supera la Spal con un severo 4-0 e raggiunge l’Inter in semifinale di Coppa Italia.

Alvaro Morata sblocca la gara all’Allianz dopo 16′, lo spagnolo non fallisce dagli undici metri dopo che l’arbitro Pezzuto aveva sanzionato un fallo da rigore su Rabiot. Prima dell’intervallo è Frabotta a siglare il raddoppio con un sinistro leggermente deviato su un comodo assist di Kulusevski. Quest’ultimo regala ai suoi la rete del 3-0 splendidamente servito da Chiesa, ma i bianconeri non si fermano e proprio il numero 22 segna il 4-0 nel recupero.

Foto: Twitter Juventus