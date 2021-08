Coppa Italia, Moncini trascina il Benevento ai sedicesimi: contro la Spal finisce 2-1

Il Benevento conquista il pass per i sedicesimi di Coppa Italia grazie alla vittoria per 2-1 contro la Spal. Un successo che è arrivato al termine dei tempi supplementari, dopo l’1-1 nei novanta minuti. I padroni di casa passano al 32′ grazie ad un gol di Riccardo Improta. Nel finale del secondo tempo la Spal trova la rete del pareggio con l’autogol di Moncini. La partita si prolunga ai supplementari: al 124′ l’arbitro (dopo un consulto con il Var) concede un rigore per il Benevento con Moncini che dagli undici metri non fallisce, 2-1 il risultato finale con il Benevento che giocherà i sedicesimi di finale contro la Fiorentina.

Foto: Twitter Benevento