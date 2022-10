Coppa Italia: Molina-Petagna, il Monza ribalta in 2 minuti l’Udinese (3-2). E vola agli ottavi contro la Juve

Termina 2-3 alla Dacia Arena, il Monza passa contro l’Udinese e vola agli ottavi di finale contro la Juventus. I brianzoli passano in vantaggio al 45′ esatto con Valoti: il trequartista brianzolo riceve palla al limite dell’area friulana e lascia partire un destro (deviato da Ehizibue) che si infila alle spalle di un incolpevole Padelli. A inizio ripresa è Immediata la risposta dei padroni di casa che trovano il pareggio al 49′ Nahuen Perez, bravo a sfruttare al meglio il grande colpo di tacco di Beto. Al 68′ è ancora il centrale argentino a trovare la via del gol e a regalare all’Udinese il vantaggio: angolo battuto corto dai friulani che trovano Pereyra al limite dell’area che mette un cioccolatino sulla testa di Nehuen Perez che sovrasto Bondo e firma la sua personale doppietta. Poi succede tutto in due minuti. Il Monza prima pareggia con Salvatore Molina, bravo a sfruttare una respinta corta di Padelli, poi trova addirittura il gol del 3-2 con Andrea Petagna dopo uno slalom in mezzo a 4 difensori bianconeri.

Foto: Instagram Monza