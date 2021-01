Stasera Coppa Italia: le probabili formazioni di Milan-Torino

Questa sera andrà in scena il primo atto degli ottavi di Coppa Italia. A distanza di 2 giorni, a San Siro si sfideranno nuovamente il Milan di Stefano Pioli e il Torino di Marco Giampaolo. Dopo la vittoria rossonera nel match di campionato, l’ex allenatore rossonero, adesso sulla panchina del Toro proverà a prendersi una piccola rivincita contro la sua vecchia squadra. Non è detto che ci riesca, ma la speranza rimane quella. Non è detto, perché comunque i granata dovrebbero giocare con le riserve. Un ampio turnover dovuto al fatto che per la situazione in classifica del Torino, risulta più decisiva la sfida di sabato in campionato contro lo Spezia, in quello che si può definire uno scontro salvezza. Intanto ci sarà da affrontare la partita di questa sera. I numeri e le statistiche sono dalla parte dei rossoneri, che da ben 12 anni di fila passano gli ottavi di Coppa Italia. Difficile, ma il calcio sa regalare sorprese.

MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu; Kalulu, Musacchio, Romagnoli, Dalot; Calabria, Tonali; Castillejo, Brahim Diaz, Hauge, Leao

TORINO (4-3-1-2): Milinkovic-Savic; Vojvoda, Nkoulou, Buongiorno, Murru; Rincon, Segre, Meite; Gojak; Verdi, Zaza

Foto: Twitter milan