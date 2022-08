Coppa Italia: manita Spezia, a segno Daniel Maldini. Poker Brescia a Pisa

Si sono concluse altre due gare di Coppa Italia in programma nel pomeriggio. Lo Spezia dilaga sul Como. I liguri hanno vinto 5-1. Primo gol per i liguri di Daniel Maldini, doppietta di Nzola, a segno anche Verde Strelec. Per il Como, l’illusorio gol dell’1-1 di Blanco.

Nell’altra partita, blitz del Brescia in casa del Pisa per un clamoroso 4-1 delle Rondinelle. Per i lombardi gol di Aye, Ndoj, e Bianchi, che hanno ribaltato il vantaggio del Pisa di Masucci. Il gol dell’1-1 era stata un’autorete di Nicolas.

Foto: twitter Spezia